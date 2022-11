Mané salta i Mondiali, lo scrive L’Equipe

Si è infortunato nel corso della partita di ieri contro il Brema. Per Nagelsmann invece non è nulla di grave. Grave perdita per il Senegal

L’attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané potrebbe saltare il prossimo Mondiale con il suo Senegal. A rivelare la notizia è il quotidiano francese L’Equipe tramite un articolo pubblicato quest’oggi. L’attaccante dei bavaresi è uscito anzitempo nella partita di ieri tra Bayern Monaco e Werder Brema stravinta dai padroni di casa per 6-1. L’infortunio di Mané è arrivato intorno al minuto 20′ quando si è accasciato sul campo in attesa dei soccorsi.

Secondo il quotidiano Mané soffriva già di un infortunio al tendine ma con la botta ricevuta ieri molto probabilmente resterà fermo per più tempo del dovuto. Per Mané, adesso, il Mondiale è a forte rischio dato che mancano poco meno di due settimane dall’inizio della competizione. L’allenatore del Senegal Aliou Cissé annuncerà la sua lista di giocatori che andranno in Qatar venerdì e difficilmente potremo vedere Mané tra i convocati.

Il Senegal verrà quindi privato della sua stella di 30 anni, secondo all’ultimo Pallone d’Oro e vincitore dell’ultima Coppa d’Africa nello scorso gennaio . Il Senegal, fa parte del girone A insieme a Qatar, Ecuador e Olanda, si presenta come un outsider a questo Mondiale ma l’infortunio di Mané peserà non poco nell’andamento della squadra.

Il vice allenatore del Bayern Monaco ha voluto rassicurare tutti parlando dell’infortunio di Manè. Queste le sue parole:

“Sadio è stato colpito alla gamba, ma non è niente di grave. La sua partecipazione ai Mondiali non è in discussione”