Maestro Mazza: «Mai un reality. Al Grande Fratello hanno un solo bagno per tutte quelle persone»

«Insomma. La mia impressione è che non siamo più onesti come prima. Abbiamo imparato a sorridere, a far finta di essere felici di vederci: baci, abbracci ma alla fine è tutto finto! Non è vero nulla. Io, Arbore, Frassica e gli altri eravamo invece amici per davvero. Non ci preoccupavamo di proporre contenuti alti: giocavamo insieme, e basta. “Tanto chi ci vede?”, pensavamo. Invece poi siamo diventati un fenomeno»