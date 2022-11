Lewandowski segna una punizione da 90 metri e regala al vittoria al Messina (VIDEO)

Il portiere giallorosso, omonimo del bomber del Barcellona, ha beffato il collega del Monterosi con un tiro da fuori area

Il Messina torna a vincere in casa al Franco Scoglio per 3 a 2 nella 12esima giornata di serie C con il Monterosi grazie anche ad un gran gol segnato dal portiere polacco Michal Lewandowski da un calcio di punizione da 90 metri.

Il portiere del Messina, e oggi bomber come il suo omonimo del Barcellon, ha beffato l’estremo difensore della squadra laziale, che si è visto rimbalzare la palla di fronte senza riuscire a raggiungerla prima che questa entrasse in porta.

Festa per i supporter giallorossi dopo le numerose sconfitte nelle prime giornate di campionato. Tra l’altro questa era il primo match tra i professionisti anticipato alle ore 12 contro il caro bollette che sta colpendo anche il mondo del calcio.

⚽ Segna Lewandowski ma non è l’attaccante del @FCBarcelona_es, è il portiere del @AcrMessina1900, che va in gol contro il @eMonterosi. 🤪 Cose pazze e dove trovarle? Allo stadio Franco Scoglio di Messina. pic.twitter.com/SnlXgHW430 — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) November 6, 2022