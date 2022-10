Lewandowski: «Se mi aprissero il cervello ci troverebbero fame e istinto»

A France Football: «Il mio cervello è in continua evoluzione, ed ed ha un potenziale infinito. Non ho mai paura: la paura è una cosa che vincola e io la evito»

L’Equipe riprende un’intervista di Robert Lewandowski a France Football. Parla dell’importanza dell’istinto durante le partite.

«È una facoltà primordiale. Devi sempre essere pronto e avere tutte le possibilità in mente. Non è un superpotere, non credo che ci si nasca. Puoi avere un talento naturale, qualcosa che ti rende diverso, sì, ma l’istinto non finisce mai di acquisire. E’ un duro lavoro! Prima di tutto, non dobbiamo pensare solo come un giocatore, ma come un marcatore. Cosa posso mettere in atto per fare tutto meglio dell’avversario? Essere più veloce di lui, avere più opportunità, ecc. è anche una storia di concentrazione. Ma l’istinto rimane in parte inspiegabile. Non c’è una sola cosa, o la pratica di un singolo esercizio, che te lo fa sviluppare. E’ un insieme. Ai miei occhi è anche un modo di pensare: volersi differenziare. Non ci sono solo momenti facili ed è qui che devi saper fare qualcosa di unico e istintivo. E’ avere gli occhi dietro la testa. Una cosa che non si ferma mai. Direi che il mio istinto è ancora sveglio».

Lewandowski dice che praticare molti sport lo ha aiutato.

«La pratica di altri sport mi ha aiutato molto. Vedo una differenza tra me e gli altri: rispetto alla mobilità, allo sviluppo dei miei muscoli… Molti giovani vogliono giocare a calcio e solo a quello. Ricordo che con mio padre, che era il mio allenatore, non abbiamo mai giocato a calcio. Piangevo e lui mi rispondeva: “Devi allenarti a basket, pallavolo, palestra, judo. Non capivo perché, poi ho capito che per la mia flessibilità, i miei muscoli, era perfetto. Sono in grado di eseguire tutti i movimenti di cui ho bisogno oggi e tutto è sotto controllo. Ero un ragazzo diverso, che doveva dimostrare più e più volte che, non importa quanto fosse piccolo, magro o timido, avrebbe battuto tutti. Volevo dimostrare che gli altri avevano torto, che potevo essere il migliore, segnare più di loro. Mi ha condizionato mentalmente».

Anche l’età lo aiuta.

«Prendiamo costantemente decisioni, sono complesse, ma dobbiamo renderle automatiche. Una cosa che viene con il tempo. Ci sono un sacco di piccoli dettagli da considerare. Pensare meglio e più velocemente fa la differenza. La penso in modo diverso rispetto a qualche anno fa e questo continua a cambiare. Non solo come giocatore e sul modo in cui devo pensare al calcio, ma come essere umano. Sto invecchiando, ho più esperienza. Le mie scelte sono più mature e riflessive. Guadagniamo in intelligenza, in malizia, in ingegno. Ho sempre più possibilità di trovare la soluzione giusta. Per quanto riguarda i miei movimenti, sono quasi incontrollati. Direi che penso senza pensare. È il mio cervello che, istintivamente, dà questo o quell’impulso alle mie gambe, perché ha accumulato un sacco di informazioni nel corso della mia carriera. Visualizzo anche le cose a monte, il che condiziona il mio cervello affinché funzioni».

Ha 34 anni, ma il suo cervello è in continua evoluzione, dice.

«È in continua evoluzione, ed è completamente diverso da quando avevo 20, 25 o anche 30 anni. Oltre ad avere un potenziale infinito! Questo è qualcosa che mi interessa molto. Mi piace vivere nuove esperienze per portare al mio cervello qualcosa di nuovo. Forse dovremmo aprirlo per trovare qualcosa di speciale! (ride, ndr) In ogni caso, non mi addormento su ciò che la vita mi ha dato. Aggiungo degli extra. Questo è il mio disegno. Non riesco a spiegare completamente cosa succede lì nei millisecondi prima di un gesto o di un gol. È troppo complesso ed è la parte meno facile del corpo umano da analizzare, ma reagisce in modo naturale. Puoi lavorare quanto vuoi, comunque, non saprai mai esattamente cosa produce. Ciò su cui puoi lavorare, d’altra parte, è l’armonia tra tutte le tue componenti. Dove si fa la differenza è sulla velocità di esecuzione e il processo decisionale. Tutto il lavoro davanti all’obiettivo è mentale ma soprattutto una reazione fisica: tutto parte dalla testa alle gambe. Devi assicurarti che la connessione sia ben stabilita e che vada molto rapidamente!».

Lewandowski sulla fame, che non passa mai.

«Non mi interessa quanti gol ho segnato, l’importante è essere pronto per il prossimo. Ho sempre fame. Puoi aver segnato, puoi aver fatto una grande partita, ma c’è sempre un dopo. Non posso soffermarmi troppo. Se ti fermi su “Sono il migliore”, non funziona più. Un innato fuoco interiore? Non ne ho idea… Quando ero piccolo, ho segnato molto e non sono mai stato pieno. Non mi ha spaventato mettere sempre di più. Non ho mai paura. Non sono perfetto, ma la paura è una cosa che ti vincola e io la evito. Solo l’idea di avere paura è un brutto inizio. Sto solo attenendomi alla mia linea d’azione: fare il massimo in tutte le aree e cercare di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima».

Quando gioca, Lewandowski non sente molto ciò che lo circonda.

«Non sento molto, è come se fossi in una bolla. Nessuna voce o rumori estranei. Cerco di sentire lo stadio, a volte, perché mi piace, ma quando la palla rotola, non c’è assolutamente nulla».

E’ anche importante conoscere bene ogni elemento della squadra, spiega Lewandowski.

«Bisogna assimilare tutte le informazioni necessarie: chi prende la palla e dove va; chi fa una tale corsa in un dato momento; quando aspettare… È un mix tra ciò che fai e ciò che la squadra fa per te. E reagisco sempre in modo diverso a seconda del momento e del giocatore. Ognuno ha il suo profilo e la sua imprevedibilità. Ognuno parla un calcio diverso e, inoltre, può cambiare ogni volta. Devi imparare le abilità di tutti, il che richiede un po’ di tempo quando cambi ambiente. Quello che mi viene chiesto è di essere pronto a segnare e, per questo, devi conoscere tutti. Devo essere in grado di rispondere con precisione ad ogni azione del mio compagno di squadra. E questa non è solo una predisposizione mentale. È anche necessario preparare il tuo corpo, nel suo posizionamento, per rispondere al problema posto».

Lewandowski sulla stabilità emotiva:

«Onestamente, le emozioni negative possono fermarti completamente. È un vero lavoro mentale in modo che, qualunque cosa accada, io sia in grado di fare quello che devo fare. Non sono né una macchina né un animale, ma un essere umano con tutta la sua complessità. Ho giorni brutti e i miei problemi. Tendiamo a dimenticarcene. È molto difficile essere sempre al top. Ho lavorato su questo per più di venti anni e non si può sempre rendere la copia perfetta. E se sei un po’ toccato, un po’ ferito, non ti senti bene con te stesso, ti viene chiesto comunque di esibirti. Il resto non è interessante, poche persone girano la prima pagina del libro, quella che visualizza il risultato. Amo questo sport, ma non è sempre facile. Quindi, sto cercando di concentrarmi su me stesso… Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che se ci piace il calcio, se la gente viene allo stadio, è perché c’è incertezza. Sto cercando di fare qualcosa di speciale, che renda felice il mondo intero, ma c’è l’altro lato. Tuttavia, sono ancora animato da esso, lo amo e mi rende felice. Oggi? Sono molto felice di essere a Barcellona, un club incredibile, con una squadra incredibile. La gente crede in me. Sto vivendo belle emozioni. Sono certo di essere nel posto giusto al momento giusto».