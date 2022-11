Il quotidiano francese dedica un pezzo a Miretti, Soulé e Fagioli, una sorpresa bianconera, che oggi saranno probabilmente titolari contro il Psg

L’Equipe: gli infortuni hanno permesso alla Juve di ritrovare freschezza con i giovani talenti.

L’Equipe scrive della Juventus, che sarà avversaria del Psg in Champions League. Non tutti i mali vengono per nuocere, nella fattispecie i copiosi infortuni, scrive il quotidiano francese. Grazie alle assenze che si è trovata a dover fronteggiare, la squadra bianconera ha potuto scoprire nuovi talenti giovani che le hanno donato freschezza.

La Juve giocherà il suo futuro europeo stasera senza diversi giocatori fermi in infermeria. Di conseguenza Massimiliano Allegri è costretto ad affidarsi ai giovani della sua squadra, anche se non potrà contare su Samuel Iling-Junior (19 anni), infortunato, e autore di due assist nelle ultime due partite”.

Il quotidiano francese ricorda la tradizione della Juventus nel reclutare giovani da tutto il mondo e scrive diffusamente di Fabio Miretti (19 anni), Matias Soulé (19 anni) e Nicolo Fagioli (21 anni), che molto probabilmente, questa sera, in Champions League, saranno titolari.

Su Miretti:

“Prodotto puro del centro di allenamento dove è arrivato all’età di 9 anni, era stato la bella sorpresa alla fine della scorsa stagione. La sua personalità e la sua visione di gioco gli hanno permesso di guadagnare un posto nella prima squadra della Juve, con un tempo di gioco importante. Miretti ha giocato quindici delle diciassette partite in questa stagione per sette partenze, di cui due in Champions League”.

“L’apprendimento non è così semplice all’interno di una formazione che manca di parametri di riferimento. Allegri lo usa ovunque al centro, ma è come 10 che è più a suo agio”.

E ancora, Soulé.

“Centrocampista offensivo mancino, assiale o ala destra, Matias Soulé è stato rapidamente paragonato al suo connazionale Paulo Dybala, ma il suo profilo è più vicino ad Angel Di Maria, che può sostituire”.

“In questa stagione, dopo sei brevi presenze con la Juve, tra cui una notevole contro il Benfica (3-4, il 15 ottobre), è partito per la prima volta sabato, a Lecce (1-0)”.

Infine Fagioli, una sorpresa inaspettata targata Juve.

“Nicolo Fagioli beneficia già di una certa esperienza da quando ha partecipato attivamente (33 partite, 3 gol) all’ascesa in Serie A della Cremonese la scorsa stagione dove era in prestito”.

Oggi “occupa l’ultimo posto nella gerarchia dei centrocampisti. Ha giocato solo 103 minuti di gioco, scanditi dallo splendido gol della vittoria a Lecce”.