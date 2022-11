La lombalgia è un tormento, per Kvara Nazionale a rischio (CorSport)

La Georgia ha in programma un’amichevole contro il Marocco, giovedì, negli Emirati Arabi. Ma l’attaccante del Napoli è in condizioni precarie

Kvara non sta ancora bene. Potrebbe saltare la Nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Georgia ha in programma un’amichevole contro il Marocco, giovedì, negli Emirati Arabi. Il georgiano del Napoli va verso il forfait.

“Kvaratskhelia salterà la sfida con l’Udinese dopo quelle con l’Atalanta e l’Empoli. La lombalgia acuta che lo tormenta da una decina di giorni, insomma, lo costringerà a disertare l’ultima passerella di campionato prima della lunga sosta per il Mondiale e la pausa natalizia: Kvara tornerà in campo nel 2022 e in gruppo alla ripresa degli allenamenti, in vista della tournée in Turchia”.

“Kvara ci ha provato, ha stretto i denti e ha corso sul campo, ma ad ogni accenno di uno dei suoi tipici movimenti da giocoliere è corrisposta una fitta. Il dolore accusato dopo la partita di Champions con il Liverpool ad Anfield, insomma, non è svanito. Sta meglio, questo sì, ma la sua condizione è così precaria da escludere anche la sua presenza in panchina. A questo punto, nonostante la convocazione del ct Sagnol, resta in forte dubbio per l’amichevole con il Marocco che la Nazionale georgiana giocherà giovedì a Sharjah, negli Emirati”.

Ieri l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha confermato l’assenza del georgiano per il match contro l’Udinese di questo pomeriggio.

«Kvaratskhelia non sarà della partita. Sente ancora male, abbiamo provato ma come arriva a quel livello di tensione, di velocità o di pressione muscolare sente dolore. Naturalmente ci dispiace ma quello che è capitato in queste due partite dimostra che siamo una squadra e non un insieme di singoli. Vogliamo Kvara a disposizione quanto prima ma tutti gli altri che scenderanno in campo hanno grandi qualità, magari non di quel livello lì – se tutti lo individuano Kvara come il nuovo grande calciatore del calcio mondiale ci sarà un motivo – però poi anche gli altri sanno eseguire quello che ci vuole per far parte del Napoli».