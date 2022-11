La Faz: «per l’Eintracht sarà affascinante vedere Napoli e Kvaradona»

Il quotidiano tedesco presenta gli azzurri: “squadra affamata di gol, pratica un calcio incantevole e inebriante. Napoli è sulla bocca di tutti”

La Faz presenta il Napoli, che l’urna di Nyon ha pescato come avversaria dell’Eintracht Francoforte per gli ottavi di Champions League. Sarà un compito affascinante affrontare la squadra di Spalletti, scrive il quotidiano tedesco, come vedere Napoli e giocare contro Kvaratskhelia, anzi, “Kvaradona”.

La Faz racconta il percorso del Napoli nel Gruppo A di Champions, con la straordinaria vittoria sul Liverpool all’andata e tutti gli altri successi fino alla sconfitta con gli uomini di Klopp nel match di ritorno. Riporta persino i complimenti del tecnico dei Reds all’indirizzo del Napoli. La sua dichiarazione per cui il Napoli è forse la miglior squadra al momento presente in Europa. E scrive:

“Napoli è sulla bocca di tutti. Anche perché il club ha segnato un totale di 20 gol nel suo girone – nessun’altra squadra ha avuto più successo – con undici tiratori diversi. Solo per il Borussia Dortmund, nella stagione 2016-17 sono arrivati ancora più giocatori (14) nella fase a gironi”.

C’è anche spazio per il Napoli capolista in Serie A, naturalmente, con menzione per l’ultima partita vinta con l’Atalanta.

“Su 13 incontri, il Napoli ne ha vinti undici e due ne ha pareggiati. La squadra abbonda di gol con la sua brama di calcio offensivo. Pratica un calcio incantevole e inebriante. In Serie A, i napoletani segnano in media tre gol e più in ogni partita. Il centravanti nigeriano Victor Osimhen (9 gol in tutte le competizioni) e il terzino destro Giovanni Di Lorenzo, contribuiscono in modo significativo al dominio, alla classe giocosa e alla difesa”.

E un nome brilla su tutti, quello di Khvicha Kvaratskhelia, che “colpisce per la velocità, la comprensione del gioco e la tecnica” e che è stato soprannominato “Kvaradona”, in onore di Diego.