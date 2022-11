Ottavi di Champions, Eintracht-Napoli il 21 febbraio

Il Napoli di Spalletti giocherà la prima in Germania e poi il ritorno in casa al Maradona il 15 marzo

Con i sorteggi di questa mattina sono stati stabiliti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League. Ora la Uefa ha reso noto il calendario completo delle partite che si giocheranno tra febbraio e marzo.

La prima squadra italiana a scendere in campo sarà il Milan che affronterà la formazione di Conte il giorno di San Valentino. Il Napoli di Spalletti invece affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte prima in Germania il 21 febbraio 2023 e poi in casa al Maradona il 15 marzo

La partita dell’andata di Champions

Milan-Tottenham 14 febbraio 2023

PSG-Bayern Monaco 14 febbraio 2023