Klopp: «Il Napoli ha meritato il primo posto nel girone»

In conferenza stampa: «Il Napoli è davvero una bella squadra, ma siamo riusciti a vincere di collettivo. Ho visto la reazione che volevo»

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli ad Anfield. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“Ho visto la reazione che volevo, dovevamo farlo e l’abbiamo fatto in una gara molto difficile contro un ottimo avversario, siamo stati uniti, compatti, non è stato facile per loro quando avevano il possesso e volevano giocarla al di là di tutto. Li abbiamo messi in difficoltà, sono bravi anche come singoli ma abbiamo chiuso gli spazi e siamo riusciti a conquistare il pallone. Dopo il gol annullato era un po’ incasinato, volevamo fare in fretta, giocando ad una velocità alta perdevamo palla e loro colpivano in contropiede ma poi abbiamo calmato il gioco e trovato due gol facendo vedere determinazione”.

“Non abbiamo fatto molto turnover, Nunez è entrato con la sua qualità ed è riuscito a fare la differenza”.

“L’infortunio di Milner? Non lo sappiamo, dobbiamo fare ulteriori verifiche”.

“Non abbiamo mai avuto dubbi sulla nostra qualità, ma non siamo stati molto regolari, il secondo gol col Leeds è emblematico, dovevamo difenderci ma noi volevamo vincere la partita. Non dobbiamo dimenticare cosa abbiamo fatto la scorsa stagione, ma serve determinazione per uscire da questa situazione ed oggi abbiamo fatto vedere cosa possiamo fare. Il Napoli è davvero una bella squadra, ma siamo riusciti a vincere di collettivo, prendiamo spunto da stasera per diventare regolari ripartendo dalla prossima partita”.

“Il secondo posto? Nessun rammarico, non dovevamo fare quattro gol, abbiamo iniziato male il gruppo giocando male e dato una mano forse al Napoli dandogli fiducia e l’abbiamo visto in Serie A. E’ la terza volta che chiudiamo il girone col Napoli, in passato bastava un punto o dovevamo vincere, è andata bene, ma questa volta ha meritato il primo posto nel girone”.