Klopp: «Mi è piaciuta la partita, mi sarebbe piaciuta anche senza gol»

A Bt Sport: «Ho visto tanto coraggio. All’andata non abbiamo avuto pazienza, stasera è andata molto meglio, sono davvero felice»

Il tecnico del Liverpool, Klopp, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BT Sport dopo il pareggio riportato in casa contro il Napoli.

“Mi è piaciuto il match. Mi sarebbe piaciuto anche senza gol. Abbiamo mostrato una reazione davvero buona. Essere compatti fa la differenza. Considerando quello che può fare il Napoli, è stato davvero un bel momento. I ragazzi hanno giocato davvero una bella partita. Ho visto coraggio e coraggio stasera: 15 punti in questo gruppo sono assolutamente folli considerando l’inizio. Sono stato davvero contento della performance. Bisognava essere compatti, sono una squadra di calcio. Non abbiamo avuto pazienza all’andata. Stasera è andata molto meglio, sono davvero felice. Curtis Jones ha giocato davvero bene stasera, andando avanti e sulla difensiva. Ha fatto bene. Ho sentito che c’erano alcuni problemi tecnici attorno al VAR ed è per questo che ci è voluto così tanto tempo. Non ho visto il primo gol, penso che dopo tanto tempo abbiano probabilmente fatto la chiamata giusta, va tutto bene”.