Inghilterra e Galles scenderanno in campo con la fascia per le comunità Lgbtq+

Il gesto di Harry Kane e Gareth Bale a sostegno dei diritti Lgbtq+ nella Coppa del Mondo della discordia.

Il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane ed il capitano del Galles Gareth Bale, utilizzeranno fasce arcobaleno con la scritta “OneLove” nelle loro partite di Coppa del Mondo a sostegno delle comunità Lgbtq+. La decisione dell’Inghilterra e del Galles si apprende dal The Guardian dove viene evidenziato il messaggio che le federazioni vogliono mandare durante la competizione

La Fifa ha chiesto a tutti i capitani di indossare una fascia diversa per ogni partita, promuovendo messaggi social come “Il calcio unisce il mondo”. La decisione è stata annunciata da mesi dopo che un certo numero di Nazionali si sono rivolte alla Fifa chiedendo di indossare fasce arcobaleno in Qatar come gesto contro la discriminazione e a sostegno dei diritti LGBTQ+.

La Fifa ha dichiarato della sua campagna: «Durante le partite verranno fornite opportunità di mandare messaggi alle squadre partecipanti tramite le fasce dei capitani delle squadre, con contenuti che potranno essere visualizzati sugli schermi giganti presenti allo stadio , insieme a ulteriori contenuti sulle piattaforme digitali della Fifa e attraverso i media, le parti interessate e altre attività pubbliche»

Le relazioni omosessuali sono illegali in Qatar e gli organizzatori e la Fifa hanno ripetuto il messaggio che “tutti sono i benvenuti” nel Paese durante la Coppa del Mondo , non c’è stata chiarezza sul fatto che le leggi che criminalizzerebbero atti come tenersi per mano in pubblico siano sospesese durante l’evento.