Il Times: Messi andrà all’Inter Miami, firmerà dopo il Mondiale

Il suo contratto col Psg scade a giugno 2023, lui è libero di firmare da gennaio. Beckham (proprietario del club) ha ottimi rapporti col Qatar e quindi col Psg

Il Times è sicuro: Messi firmerà con l’Inter Miami e andrà in MLS. Il club statunitense spera che la stella argentina firmi dopo il Mondiale. Il contratto col Psg scade a giugno 2023, quindi a gennaio può firmare per un altro club.

Il Times racconta che il club di proprietà di David Beckham è convinto che il passaggio dal Psg possa concludersi dopo Qatar 2022. Diventerebbe il giocatore più pagato nella storia della Major League Soccer. L’Inter Miami fra i suoi giocatori ha avuto anche alcuni ex compagni della Pulce ai tempi del Barcellona come Fabregas, ora al Como, e Suarez, trasferitosi poi al Nacional.

Jorge Mas, comproprietario dell’Inter Miami, in estate aveva dichiarato:

«sia io che David Beckham aspiriamo a portare i migliori giocatori del mondo qui a Miami, non solo per il progetto che stiamo creando. Vogliamo essere il punto di riferimento per il calcio negli Stati Uniti. Leo è ovviamente il miglior giocatore del pianeta».

Per il Times la trattativa è ben avviata. Messi, che ieri ha segnato contro il Messico, ha già una casa a Miami dove trascorre le vacanze con la sua famiglia e l’anno scorso ai media spagnoli ha espresso il suo gradimento per gli Stati Uniti: «Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti un giorno; è sempre stato uno dei miei sogni».

Altro fattore che lega a doppio filo Messi, Beckham e il suo club, è il rapporto privilegiato che l’inglese intrattiene con i proprietari del Psg, per non parlare del fatto che è anche testimonial del Mondiale in Qatar. D’altro canto la presenza di Messi in MLS alzerebbe molto il livello del campionato, donando alla lega anche una nuova visibilità.

Il quotidiano inglese continua riportando le parole di Jorge Mas che ha precisato:

«Non abbiamo nulla di garantito, non c’è accordo, ma io sono un uomo molto ottimista Costruiremo un nuovo stadio. Ci sono molti catalani qui: c’è Xavi Asensi, Víctor Oliver, che è appena arrivato dal Barcellona. Ero con Joan Laporta [il presidente del Barcellona]. È quello a cui aspiro, che l’Inter Miami abbia stretti rapporti con questo tipo di club».

Tuttavia il Psg, che aveva ingaggiato Messi a parametro zero, potrebbe tentare di estendere il suo contratto per vederlo un’altra stagione ancora giocare al Parco dei Principi.