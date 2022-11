Il New York Times dentro i container venduti come hotel: «Come una città Lego a un piano»

Il reportage: 200 dollari a notte per dormire in una baracca nel deserto Mondiale. Ma c’è il wifi e l’aria condizionata. Chi vuole più “lusso” deve pagare il doppio

Il New York Times s’è fatto un giro negli ormai famosi container venduti come stanze d’albergo a circa 200 dollari a notte, nel Fan Village dei Mondiali. Un altro spaccato di questa spericolata operazione della Fifa in Qatar.

“Un mare di scatole di metallo colorate, allineate una accanto all’altra in file ordinate, con lettere e numerazione, che si estendevano a perdita d’occhio. Il container/rimorchio è uno delle migliaia allestite frettolosamente in un campo sterrato vicino all’aeroporto. I lavoratori hanno detto che ce n’erano 4.000. Una mappa all’ingresso mostrava le planimetrie per oltre 7.500 persone, più una sezione riservata ai dipendenti. Come una città Lego a un piano“.

La descrizione del New York Times rende meglio delle altre l’assurdità delle sistemazioni vendute per hotel:

“Acri ben illuminati di erba artificiale posata sopra il terreno ghiaioso, oltre la tenda gigante che funge da sala da pranzo e la grande scatola che ospita un negozio di alimentari, e tutte le scatolette che vendono cibo o caffè o prodotti farmaceutici o ventilatori e attrezzature, e non lontano dalla palestra all’aperto e dagli spazi delle dimensioni di un campo da calcio dove le persone possono riunirsi per guardare le partite di calcio su un grande schermo”.

Dentro “l’aria condizionata la mantiene abbastanza fresca e il Wifi funziona. Ci sono due piccole finestre per far entrare un po’ di luce”.

“Non tutte le opzioni erano squadrate come un container da spedizione adeguatamente attrezzato. In un fan village più esclusivo chiamato Al Khor, situato a 40 minuti di auto a nord del centro di Doha vicino alla spiaggia, il concetto è “campeggio arabo”. I visitatori soggiornano in tende di tela adornate con mobili, impianti idraulici, televisori e frigorifero. C’è una piscina, un ristorante, una collezione di negozi pop-up e una “zona divertimento” con un grande pozzo del fuoco e televisori a grande schermo”. Ma costano più di 400 dollari a notte.

Poi c’è “Caravan City, una collezione di 1.000 rimorchi bianchi squadrati su ruote. I prezzi partono da circa 115 dollari a notte”.