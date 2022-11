Nel corso di Rayo-Real Madrid finita 3-2. In un primo momento hanno pensato di metterlo all’asta, ora pare che abbiano cambiato idea

Federico Valverde durante Rayo Vallecano-Real Madrid ha spedito il pallone più che in curva: nel balcone di un palazzo a ridosso dello stadio.

Lo stadio del Rayo si trova in un quartiere operaio a sud est di Madrid e tutt’intorno sorgono palazzi in cui la gente si ritrova per vedere le partite gratis. La squadra è storicamente di sinistra, non a caso gli Ska-P hanno composto il loro inno ufficiale. Non per esser retorici, ma sembrano davvero episodi fuori dal tempo, del calcio ruspante d’una volta, calcio pane e salame, avrebbe detto Mondonico.

Visto il risultato, una prova in più della scarsa precisione dei blancos. La partita è finita 3 a 2 per i padroni di casa, e ora padroni anche del pallone.

Dopo il tiro (altissimo) di Valverde, uno dei tre uomini sul balcone avrebbe voluto lanciare il pallone in campo, ma il suo vicino lo ha fermato.

Il pallone è stato messo in vendita su un sito online al doppio del suo prezzo ufficiale, 134 euro. Nell’inserzione il tifoso ha scritto: “Valverde ha appena spedito questo pallone nel mio appartamento. È un po’ rovinato dalla collisione, ma rimbalza ancora”.

Il via alle aste, allora!

Intanto anche sui social rimbalza, è proprio il caso di dire, la notizia:

Colpo di scena:

Il vicino smentisce tutti e pensa di tenere il pallone.

“Stiamo pensando di tenerlo, è un ricordo”, dice il nuovo e fortunato proprietario. La situazione si fa spinosa. Il pallone come il pomo della discordia dell’Iliade. Speriamo non degeneri in una guerra per l’eredità.