Il Messaggero: piccola Lazio, Romero ha completato il suicidio di gruppo

“Qui tutti devono farsi un esame di coscienza profondo”: non era certo un girone di ferro. L’assenza di Immobile non può giustificare tutto. E ora c’è il derby: “aiuto”

Piccola Lazio. Titola così, Il Messaggero, l’articolo in cui commenta la sconfitta della formazione di Sarri contro il Feyenoord. La Lazio è retrocessa in Conference League.

“Questo schiaffo del destino è un castigo dell’inferno. La Lazio sprofonda all’indietro nel peggior limbo: un altro ko, il terzo posto e la Conference League ormai nel futuro. Adesso agli uomini di Sarri, beffato come nel 2017 in questo stadio, toccherà pure affrontare lo spareggio (il 7 novembre il sorteggio) di febbraio contro le seconde della «Coppa dei perdenti», per dirla alla Tare, con un tono amaro. Qui tutti devono farsi un esame di coscienza profondo. Perché va bene che quattro squadre a 8 punti non si erano forse mai viste nella storia del torneo, ma questo maledetto girone F non era certo di ferro. Al fotofinish il Feynoord, battuto alla prima giornata 4-2 all’Olimpico, passa addirittura come primo. Peccato davvero. E l’assenza di Immobile non può giustificare tutto, nemmeno la seconda sconfitta di seguito dopo il campionato: quest’anno non era mai successo. E ora c’è pure un derby dopodomani pomeriggio. Aiuto”.

Il quotidiano racconta il gol rocambolesco subito dagli uomini di Sarri, il nervosismo finale e il gesto di stizza di Romero, che si è fatto espellere: il completamento del suicidio di gruppo.

“Cancellieri perde palla sul pressing falloso di Hartman, sul lancio Patric dimentica l’uomo al centro, poi frana su un Provedel goffo. La palla passa sotto le gambe del portiere friulano, Gimenez supera anche Marusic nell’ultimo disperato tentativo di recupero e sfonda con tutto il pallone dentro. L’arbitro Peljto attende il Var e poi concede il gol, il quinto in questa Europa League incassato da giocatori subentrati per il club capitolino. Niente fallo. Il Feyenoord galvanizzato prende pure il palo con Kokcueschiaccia la Lazio. Nel finale riecco anche il solito nervosismo, Luka Romero in campo: l’espulsione, per un gesto di stizza sul pallone, completa il suicidio di gruppo“.