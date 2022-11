Il Guardian: «I giornali italiani si sono fatti cogliere di sorpresa dal terremoto Juventus»

“Nessuno aveva anticipato la notizia, e anche il club ha provato a sotterrare le dimissioni in fondo a un comunicato”

Anche il Guardian si occupa del terremoto giudiziario che ha azzerato il cda della Juventus. Lo fa con un articolo di riepilogo firmato da Nicky Bandini, che firma solitamente i pezzi sulla Serie A. Bandini sottolinea una cosa interessante: il fatto che la notizia sia piombata sui media italiani “come un fulmine a ciel sereno”. (Poi, appena il fulmine a ciel sereno si è abbattuto sui media, c’è chi ha reagito meglio e chi peggio)

“Anche il comunicato ufficiale pubblicato sul sito web del club poco prima delle 22 – scrive Bandini – ha seppellito le dimissioni del presidente del club, Andrea Agnelli, e della sua squadra di dirigenti in 10 righe in fondo al riassunto del loro incontro di quella sera“.

E ancora, Bandini giustamente si sorprende un po’ che “nessuna delle principali testate giornalistiche aveva anticipato la decisione”.

Perché, è un po’ il senso di quel che scrive dopo, non è che non si sapesse nulla della vicenda giudiziaria che pesava sulla Juventus. Solo che, evidentemente, aveva prevalso sulla stampa italiano il “senso di ottimismo tornato prima della pausa della Coppa del Mondo, dopo una serie di sei vittorie consecutive che li ha portati al terzo posto in Serie A”.