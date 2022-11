Grifo firma la doppietta e l’Italia fa 1-3 (Video)

L’esterno d’attacco italiano ha messo a segno la suo prima doppietta con la maglia azzurra. Per lui quarto in Nazionale.

Vincezo Grifo, esterno d’attacco del Friburgo, ha segnato con un bel destro a giro al 65esimo, per la sua personalissima doppietta dopo aver portato in vantaggio l’Italia al 25esimo del primo tempo. Per l’italo-tedesco ha messo a segno anche il secondo gol del match servito da Giacomo Raspadori. Inoltre ha centrato la traversa sul 1-2, preludio alla doppietta. Per Grifo è il quarto gol in nazionale.

L’assist vincente di Giacomo #Raspadori per il gol del 2-1 di Grifo 🇦🇱 #AlbaniaItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/fyoshg5U5W — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) November 16, 2022

Grazie alla bellissima prestazione dell’ala l’Italia vince l’amichevole in Albania contro i padroni di casa. Gli azzurri erano andati sotto al quarto d’ora con il colpo di testa di Ismajli, ma con Di Lorenzo hanno trovato subito il pareggio dopo appena cinque minuti. Tra le note liete di serata c’è anche Alex Meret che in almeno due circostanze salva il risultato nei minuti finali, fissandolo sullì1-3. Da sottolineare anche la prova di Raspadori che riesce a muoversi bene tra i difensori albanesi cucendo il gioco.

Per la selezione guidata da Mancini la vittoria è una magra consolazione, visto che queste amichevoli dovevano0 servire solo da test per preparasi al Mondiale. Il prossima 20 novembre, data d’inizio di Qatar 2022, l’Italia scenderà in campo contro l’Austria, altra nazionale che non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo.