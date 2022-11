Di Lorenzo segna il gol del momentaneo 1-1 in Albania-Italia VIDEO

Il capitano del Napoli pareggia con un bell’inserimento. Poi vantaggio azzurro con Grifo su splendido assist di Raspadori

Di Lorenzo in gol con la Nazionale di Mancini. Terzo gol per il capitano del Napoli di Spalletti.

L’Italia era andata sotto con l’Albania al quarto d’ora ma il risultato è stato riportato in equilibrio dopo appena 5 minuti dal terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo. La Nazionale era andata sotto grazie ad un colpo di testa imperioso dell’empolese Ismajli servito dal suo compagno di squadra Bajrami su punizione. Poco da fare per Meret sul tiro ravvicinato. A pareggiare i conti, dopo appena 5 minuti, ci ha pensato il capitano del Napoli Di Lorenzo, che con un inserimento da attaccante vero su assist di Grifo, ha battuto Berisha e riportato il risultato in parità. Poi, vantaggio azzurro con Grifo su splendido assist di Raspadori.

Que bola do Griffo e golo do Di Lorenzo! 🫣pic.twitter.com/MZgpTWFGMw — GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) November 16, 2022