Germania-Giappone, Neuer non ha indossato la fascia One Love

Il portiere della Germania porta la fascia “No alla discriminazione” consentita dalla Fifa, ma non quella in sostegno della comunità LGTBI

Neuer non indossa la fascia arcobaleno One Love. La Germania si è piegata alla minaccia della Fifa. Il portiere della Germania porta sul braccio solo la fascia consentita dalla Fifa, contro le discriminazioni.

La questione della fascia arcobaleno in difesa dei diritti della comunità LGTBI ha riempito le cronache della vigilia di Germania-Giappone. C’è stata un’aspra polemica tra Fifa e Germania sul punto. La Fifa ha vietato la fascia, pena l’ammonizione di chi l’avesse indossata. In Germania l’opinione pubblica ha spinto per la disubbidienza, visto che adeguarsi alla minaccia della Fifa sarebbe stato un pessimo messaggio per chi si batte per la parità dei diritti oltre che una violazione palese della libertà di opinione. Un sponsor ha anche abbandonato la Germania e annunciato di voler fare causa alla Fifa per le minacce.

Ma alla fine anche la Germania si è piegata al volere della Fifa. Neuer non indossa la fascia arcobaleno. Nessun giocatore della Germania la indossa. L’immagine che ritrae uno degli assistenti dell’arbitro che controlla la fascia indossata da Neuer è eloquente.

Aquí está una de las fotos del Mundial: un asistente revisando el brazalete de capitán de Neuer. Al final, no luce el de OneLove, sí uno de “No a la discriminación” 📸 AFP pic.twitter.com/rCFTeSYQcj — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 23, 2022

L’unica protesta della Germania è stata quella di farsi fotografare nel prepartita con i giocatori con la mano a coprire la bocca, in segno di protesta contro la censura della Fifa, contro la mancanza di libertà di espressione al Mondiale in Qatar.

🏳️‍🌈🏳️‍🌈Aún no hay tomas del brazalete OneLove de Manuel Neuer y no creo que haya muchas. Pero sí hay foto de esta protesta del once de Alemania por el Mundial en Catar. pic.twitter.com/E6Mffm5NRV — Mr. G “El leoncito del futbol” (@leoncitodelfut) November 23, 2022