Ferdinand: «Beckham arriverà con un consorzio per il Manchester»

«Non sono soldi suoi. Porterà persone con tasche profonde». I Glazer potrebbero chiedere tra i 6 e gli 8 miliardi di sterline

Rio Ferdinand ha confermato che l’ icona del Manchester United David Beckham “arriverà con un consorzio” nel tentativo di completare un’acquisizione all’Old Trafford.

Parlando nel suo podcast Vibe with Five , Ferdinand ha dichiarato su Beckham: «Becks arriverà con un consorzio. Ho visto Becks ieri sera alla partita, sono andato alla partita con l’Inghilterra ed eravamo seduti uno accanto all’altro. Non sono soldi suoi. Non sarà lui a sborsare i soldi necessari. Viene con un consorzio. Persone che hanno tasche profonde che hanno la capacità di andare a chiudere un affare del genere.»

Gli attuali proprietari dei Red Devils, la famiglia Glazer, hanno già confermato di voler “esplorare alternative strategiche” per il club , cosa che potrebbe includere ulteriori investimenti o una vendita a titolo definitivo. Il gruppo Raine è stato nominato consulente finanziario esclusivo di United in caso di acquisizione, con alcune parti interessate già nominate.

Secondo quanto riferito al Mirror, nei giorni scorsi sono stati citati anche gli investitori di Apple e Dubai .Resta da vedere se Beckham farà davvero una mossa per Man Utd nel prossimo futuro, ma sicuramente costerà a lui o a qualsiasi altro investitore una cifra considerevole. Si suggerisce che i Glazer potrebbero chiedere tra i 6 e gli 8 miliardi di sterline. Quel prezzo vedrebbe lo United diventare la squadra della Premier League più costosa della storia