L’Arabia Saudita vuole anche Manchester United e Liverpool

Dopo il Newcastle, i sauditi vorrebbero aumentare la presa sulla Premier. Il ministro dello Sport saudita lo ha confermato alla BBC.

Il ministro dello Sport dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, ha dichiarato alla BBC che il governo sosterrà qualsiasi investitore saudita all’acquisto di un squadra di Premier League. Nel mirino ci sarebbero Manchester United e Liverpool, dopo che i soci di maggioranza hanno dichiarato che sono in vendita le tutte quote, o parte di esse. Il ministro saudita alla BBC ha dichiarato:

«Questo è il campionato professionistico più seguito in Arabia Saudita e in tutto il Golfo, e c’è un enorme potenziale di tifosi. Se arriva un investitore del settore privato saudita, lo sosterremo sicuramente, perché avrebbe un impatto molto positivo sull’attrattiva dello sport nel nostro regno, tra le altre cose »

Anche a livello economico?

«Se c’è un investitore disposto a farlo e i numeri tornano, perché no? »

L’Arabia Saudita è molto intenzionata ad investire sul calcio non solo in patria con l’ingaggio di grandissimi giocatori. Ultimo in ordine di tempo Xavi che ha iniziato ad allenare proprio nell’Al-Saad, e ci sarebbe un forte interesse a portare Cristiano Ronaldo nel campionato dell’Arabia. Ora voglio mettere le mani anche su grandi club come Manchester United e Liverpool, dopo l’acquisto del Newcastle. Il movimento arabo ha portato benefici anche alla Nazionale delle aquile verdi che hanno vinto contro ogni pronostico contro l’Argentina di Messi. I sauditi sono già in Premier con il discusso acquisto del Newcastle che oggi è terzo in classifica.