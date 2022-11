Kim, è arrivato il primo errore (segnatevi la data: 12 novembre 2022)

Non credevamo ai nostro occhi. Si è addormentato con un difensore qualsiasi. Questo finale servirà per ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia

È arrivato il primo errore di Kim. È una giornata storica per il Napoli e anche per il campionato italiano. È successo l’impensabile. O meglio, quel che fin qui non avevamo mai visto. In quindici partite di campionato più sei di Champions. Quasi duemila minuti di gioco senza mai una sbavatura. Ecco, l’errore di Kim è arrivato. Al minuto 82 di Napoli-Udinese. Il sudcoreano è uno dei protagonisti della dormita generale. Proprio lui che in questi mesi non ha mai cincischiato, ha sempre tirato il pallone in tribuna. Oggi improvvisamente ha perso tempo sulla tre quarti di campo, si è fatto soffiare il pallone da Samardzic che si è involato e poi ha segnato la rete del 3-2. Non credevamo ai nostri occhi: ma è Kim quello?

Succede. È l’errore che rende l’idea la grandezza di quanto mostrato fino ad ora. Nulla deve essere dato per scontato. Nel calcio bastano pochi minuti per sovvertire il piano di una partita che era stata un dominio assoluto. È una lezione che servirà al Napoli. Spalletti potrà parlarne a lungo. “Ricordatevi gli ultimi dieci minuti con l’Udinese”. Altrimenti il Napoli sarebbe andato troppo tranquillo alla pausa Mondiale.

Vale anche per Kim. Oggi abbiamo capito che il soldato di cui è innamorato Bergomi, è umano. Tutti sono umani. Basta deconcentrarsi un attimo e si rischia di vanificare l’ottimo lavoro. Napoli-Udinese insegna che il campionato è lungo, che non ci si può mai distrarre. Il Napoli ha tra gli otto e gli undici punti d vantaggio perché fin qui ha giocato in maniera straordinaria, da extraterrestre. E il Napoli deve mantenere quei livelli, livelli di eccellenza. Altrimenti anche la squadra di Spalletti può diventare vulnerabile. Persino Kim.