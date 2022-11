Di Lorenzo e il Napoli per sempre: contratto fino al 2028, avrà 35 anni (Gazzetta)

Giuntoli al lavoro anche per Lobotka: rinnovo fino al 2027 con adeguamento a 3 milioni di ingaggio. In trattative con Rrahmani

Il Napoli e Giovanni Di Lorenzo per sempre, Lo scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita.

Il Napoli vuol premiare il suo capitano con un contratto che sarà siglato a inizio del nuovo anno proprio per avere una scadenza che arrivi sino al 2028, quando Di Lorenzo avrà 35 anni. Capitano a vita. Un premio meritato. Si convincerà anche Spalletti a prolungare il suo di contratto?

Dopo il rinnovo di Anguissa (accordo fino al 2027 a oltre 2,5 milioni netti all’anno), il club lavora anche con l’entourage di Lobotka (il Napoli segue il suo vice) oltre che con quello di Rrahmani. Per quel che concerne lo slovacco:

E non c’è dubbio che il camerunese sia uno dei pilastri del centrocampo azzurro. Insieme a Stanislav Lobotka che è il prossimo

della lista. Giuntoli da tempo discute con i suoi agenti e anche qui si va verso un prolungamento di altri due anni del contratto:dal 2025 al 2027 con adeguamento di cifre (salirà a 3 milioni di ingaggio) e una opzione per allungare ancora di un anno, al 2028. Un investimento importante per il Napoli, che presto definirà anche con Amir Rrahmani, pronto a firmare pure lui sino al 2027 per dare continuità al progetto.