Dall’Inghilterra: “Conte potrebbe lasciare presto il Tottenham”

Al termine della sconfitta patita dal Tottenham di Antonio Conte contro il Liverpool per 1-2, il noto quotidiano inglese Daily Mail ha aperto ad un’incredibile scenario per gli Spurs. Secondo la testata inglese il tecnico italiano potrebbe lasciare presto il Tottenham. L’evento decisivo sono stati i fischi che la squadra ha ricevuto al termine della partita persa in casa. Anche le dichiarazioni di Conte, al termine della partita, hanno lasciato presagire dei segnali non troppo positivi dall’ex tecnico di Chelsea e Inter. Queste le sue parole sui fischi ricevuti al termine del match:

“Dobbiamo mostrare in ogni momento grande rispetto per i nostri tifosi, sono i nostri fan. Pagano i biglietti. Allo stesso tempo, se mi chiedi se sono rimasto un po’ deluso, sì… perché è importante in ogni momento essere onesti. Abbiamo appena iniziato un processo. Dopo un anno, abbiamo fatto molti miglioramenti. Se qualcuno pensa che siamo già pronti per vincere devo essere onesto e dirti che sarà davvero molto difficile.”

Conte sulle speranze del Tottenham

Il tecnico ha poi continuato parlando delle possibilità della sua squadra e del tempo che ci vuole prima che la rosa possa diventare una solida realtà in Premier League:

“Non posso promettere in questo momento di vincere trofei. In questo momento, siamo lontani da questo. Continuo a chiedere tempo e pazienza. Ho l’esperienza per dirti che siamo lontani da altre squadre abituate a vincere e che hanno una rosa forte per vincere. Se lo capiamo insieme, andrà bene. Tutti vogliono vincere. Sono il primo che vuole vincere. Se tutti hanno tempo e pazienza va bene, altrimenti continuiamo questa stagione e vediamo alla fine cosa succede alla fine.”

Il Tottenham ha raccolto solo 3 punti nelle ultime 4 partite in Premier League. Il recente calo di forma li vede distanti dalla vetta, occupata dall’Arsenal, di ben 8 punti.