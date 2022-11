Per il quotidiano inglese i punti di forza del Napoli primo in Serie A e in Champions sono Kvaratskhelia, Spalletti, i trasferimenti, Osimhen e Kim.

Sul quotidiano inglese Daily Mail un lungo articolo in cui spiega i motivi per i quali il Napoli è primo in Serie A ed in Champions League. Il quotidiano spende delle parole bellissime per la squadra di Luciano Spalletti che sta stupendo tutti. Secondo il Daily Mail i punti di forza di questo Napoli sono: Kvaratskhelia, Spalletti, i trasferimenti, Osimhen e Kim. Queste le parole del quotidiano sul Napoli:

“Il Napoli in questo momento è ancora più forte della Juventus di Antonio Conte, del Milan di Fabio Capello e dell’Inter degli anni passati di Jose Mourinho. Sono una squadra che finalmente ha una panchina piena di giocatori di qualità e possiede forza e disciplina dappertutto. Con l’eccezione di Khvicha Kvaratskelia, la squadra non ha necessariamente nomi di stelle, ma ha giocatori che, nutrendosi dell’energia della città, stanno attualmente giocando al massimo delle loro potenzialità”.

Su Kvaratskhelia

“Kvaratskhelia è forse il miglior acquisto del calcio italiano da quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus e la capacità del georgiano di mantenere la calma e affrontare la pressione lo ha aiutato ad avere un impatto così magnifico sulla Serie A. Il Kvaratskelia è il best buy di tutti i top club d’Italia durante l’estate ed è già vicino a diventare una superstar a Napoli.”

Luciano Spalletti

“Superstizioso, drammatico e verbalmente aggressivo, Spalletti è il classico uomo toscano che ha trovato nel Napoli l’ambiente ideale per giocare a calcio libero ed è discepolo del leggendario allenatore italiano Marcello Lippi.“

Osimhen

“L’attaccante nigeriano è l’uomo chiave del Napoli in questo momento e nonostante non sia il giocatore più tecnico, la sua velocità e atletismo sono le sue migliori caratteristiche.”

Kim

“Il difensore sudcoreano si ispira a Sergio Ramos e Fabio Cannavaro ma presto sogna di emulare il leggendario difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Kim ha scelto di vivere a Posillipo – una zona residenziale affacciata sul Golfo di Napoli, non lontano da “Palazzo Donna Anna”, in una casa situata sul mare con darsena privata e accesso all’oceano. “

Queste le parole del Daily Mail sul Napoli in vista della partita tra Liverpool e Napoli di questa sera. Le due squadre sono entrambe già qualificate alla prossima fase della Champions League ma vogliono centrare la prima posizione nel gruppo per sperare in un buon sorteggio. Questa sera andrà in scena il secondo atto di questa rivalità con la splendida cornice di Anfield a fare da coreografia.