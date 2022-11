Marca: «Ronaldo verso l’Arabia Saudita, accetterà la mega-offerta dell’Al-Nassr»

In estate aveva rifiutato 242 milioni di euro per due anni, “ma ora le big europee non possono più permetterselo”

Cristiano Ronaldo è sul mercato. Che per Marca è diventato “un vicolo con poche uscite, se non una sola, quella di abbandonare l’élite dello sport che lo ha reso grande”. Per il popolare giornale spagnolo dopo un’estate a trovare casa nei top club, senza riuscirci, “il passo indietro è inevitabile e tutto fa pensare che la sua destinazione sarà l’Al-Nassr, in Arabia Saudita”. “Un calcio in crescita, come dimostra anche la vittoria contro l’Argentina, ma lontano dalle pretese agonistiche che Cristiano Ronaldo ha”.

Ronaldo la scorsa estate aveva ricevuto numerose offerte dall’Arabia Saudita, compreso una da 242 milioni di euro per due stagioni. Il portoghese rifiutò. Ma le grandi d’Europa gli hanno voltato le spalle e la verità è che nessuno può accollarsi l’alto costo che la sua presenza comporta, sia nello sport che nella convivenza nello spogliatoio, scrive ancora Marca.

Il proprietario dell’Al-Nassr, il principe Faisal Bin Turki, cerca il colpaccio e la proposta sarebbe molto vicina a quella della scorsa estate. “Ora le circostanze sono diverse e il portoghese sembra deciso a fare il passo”, scrive Marca.