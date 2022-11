Il georgiano non si è allenato nemmeno ieri: per lui solo terapie. Si punta al ritorno in campo contro l’Udinese, nell’ultima partita prima della sosta

CorSport: Kvara out anche con l’Empoli, stavolta toccherà a Raspadori.

Il Napoli dovrà fare a meno di Kvaratskhelia anche contro l’Empoli. Ieri il georgiano avvertiva ancora dolore alla schiena, ha effettuato solo terapie. Il Corriere dello Sport scrive che stavolta l’allenatore, Luciano Spalletti, dovrebbe affidarsi a Raspadori, anche se Elmas è pronto a fare il bis dopo la presenza in campo contro l’Atalanta, a Bergamo. Il macedone, però, ha giocato novanta minuti di fila contro la squadra di Gasperini, dunque è probabile che tocchi a Jack.

“Con l’Empoli come con l’Atalanta: senza Kvaratskhelia. Il Napoli è tornato in campo ieri dopo la vittoria di Bergamo, senza la possibilità di riposare anche solo un giorno considerando che domani sarà di nuovo campionato, e la notizia venuta fuori è che Kvara dovrebbe restare ancora fuori”.

“Il dolore causato dal colpo incassato da Alexander-Arnold ad Anfield, del resto, gli ha impedito di lavorare per bene già dopo il Liverpool e negli ultimi giorni si è limitato esclusivamente alle terapie. Al suo posto nel tridente, questa volta, Spalletti dovrebbe schierare Raspadori. A meno di sorprese dell’ultimo istante, s’intende: a Bergamo, infatti, Elmas ha scoperto con assoluto stupore di giocare dall’inizio soltanto un paio d’ore prima della partita”.

L’unica possibilità di vedere in campo Kvara sarebbe che le cure sortissero effetti straordinari, o almeno da consentirgli di essere convocato. Ma è difficile che ciò accada.

“Kvara sarà lasciato a riposo. Per poi riprovare il recupero in vista della partita in programma ancora a Fuorigrotta sabato con l’Udinese”.