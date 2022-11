La sede scelta è Antalya. Saranno tre le amichevoli in cui sarà impegnata la squadra: una contro i padroni di casa e due contro squadre di Premier

Durante la pausa per il Mondiale in Qatar, il Napoli sarà impegnato in una tournée in Turchia. Il Corriere dello Sport ne riporta qualche dettaglio. La squadra di Spalletti, al termine delle partite di campionato di novembre, potrà godersi un paio di settimane di vacanza, poi la partenza: il 28 novembre. In Turchia il Napoli resterà fino al 13 dicembre. Durante la tournée, gli uomini di Spalletti saranno impegnati in almeno tre amichevoli. Di queste, una sarà giocata contro l’Antalya, che ospiterà il raduno e altre due, con ogni probabilità, con squadre di Premier. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il Napoli sta per ufficializzare la tournée in Turchia, dove arriverà il 28 novembre, dopo un paio di settimane di vacanza. Ad Antalya, Spalletti provvederà con il richiamo sino al 13 dicembre e saranno inserite tre amichevoli: una con i padroni di casa e altre due, probabilmente, con club di Premier”.

La notizia della tournée in Turchia era stata anticipata dallo stesso quotidiano sportivo qualche settimana fa. Il CorSport scriveva così:

Durante la pausa di campionato per il Mondiale in Qatar, il Napoli organizzerà un ritiro in Turchia. La scelta della sede potrebbe ricadere su Antalya. Il Corriere dello Sport scrive che potrebbero essere organizzate delle amichevoli con squadre di Premier League.

“La stagione più strana volendo anche pazza, tra un po’ si fermerà e il Napoli si sta organizzando: il 12 novembre, dopo il match con l’Udinese e quindi fra sette partite, sarà indispensabile far cominciare un breve periodo di vacanze, anticamera d’un ritiro in Turchia che è in fase di definizione. L’appuntamento per riprendere, non ancora ufficiale, dovrebbe essere fissato ad Antalya, che offre clima invitante e pure un bel po’ di occasioni con avversarie di Premier League per allestire qualche salutare amichevole”.