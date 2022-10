CorSport: Napoli, ritiro in Turchia con amichevoli contro squadre di Premier

Il club di De Laurentiis sta pianificando le attività sportive della squadra durante la sosta Mondiale. La sede prescelta dovrebbe essere Antalya

Durante la pausa di campionato per il Mondiale in Qatar, il Napoli organizzerà un ritiro in Turchia. La scelta della sede potrebbe ricadere su Antalya. Il Corriere dello Sport scrive che potrebbero essere organizzate delle amichevoli con squadre di Premier League.

“La stagione più strana volendo anche pazza, tra un po’ si fermerà e il Napoli si sta organizzando: il 12 novembre, dopo il match con l’Udinese e quindi fra sette partite, sarà indispensabile far cominciare un breve periodo di vacanze, anticamera d’un ritiro in Turchia che è in fase di definizione. L’appuntamento per riprendere, non ancora ufficiale, dovrebbe essere fissato ad Antalya, che offre clima invitante e pure un bel po’ di occasioni con avversarie di Premier League per allestire qualche salutare amichevole”.

In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il medico sociale del club Canonico aveva già annunciato che il club avrebbe svolto in concomitanza col Mondiale una sorta di nuova preparazione con relative amichevoli, oltre a gestire man mano i calciatori che parteciperanno alla competizione qatariota. Questo dovrebbe accadere non prima di un periodo di riposo che verrà concesso ai giocatori al termine di questa “prima parte” di stagione. La cosa è stata confermata dallo stesso Spalletti.

I calciatori del Napoli che parteciperanno (verosimilmente) al Mondiale in Qatar sono Mathias Olivera, Mario Rui, Kim Min-jae, Anguissa, Zielinski ed Hirving Lozano. Non essendosi qualificata l’Italia non partiranno Raspadori, Di Lorenzo, Politano, Zerbin e Meret. Neanche la Nigeria di Osimhen e la Slovacchia di Lobotka parteciperanno alla rassegna intercontinentale