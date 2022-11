Champions, Nkunku segna e… gonfia un palloncino – VIDEO

L’esultanza di Nkunku che trascina il Lipsia agli ottavi: i tedeschi battono 4-0 lo Shakhtar e arrivano secondi nel gruppo F dietro al Real Madrid

9 gol in Bundes e 3 in Champions: Cristopher Nkunku, francese classe 1997, è uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione generalmente intesa, e non solo del suo Lipsia. Un Lipsia che Nkunku ha trascinato anche agli ottavi di Champions: i tedeschi arrivano al secondo posto nel gruppo F, un girone non semplice in cui hanno affrontato il Real Madrid (primo) e lo Shakhtar, che stanno battendo proprio in questi minuti 4-0 in trasferta. Un risultato non banale che consegna alla squadra principe della Red Bull una soddisfazione non da poco. Il Lipsia avrebbe addirittura potuto centrare il primo posto ma era necessaria un’improbabile sconfitta del Real Madrid che invece ha battuto agevolmente il Celtic per 5 a 1.

Una sorpresa, dunque, Nkunku. Anche se a dire il vero l’attaccante francese era già arrivato 25esimo nell’ultima classifica del Pallone d’oro. Una sorpresa così come una sorpresa è stata l’esultanza di Nkunku, che ha fatto una cosa che non s’era mai vista prima in un campo da calcio: dopo il suo gol, ha gonfiato un palloncino rosso. Il video ha immediatamente fatto il giro dei social.

Have you ever seen this?! 😂 Christopher Nkunku celebrates his goal tonight by blowing up a balloon on the pitch! 🎈 pic.twitter.com/N9TK0fKIrs — Watch the UCL on LiveScore 🇮🇪 (@LiveScoreIE) November 2, 2022

Il Lipsia è una della squadre che il Napoli potrebbe beccare agli ottavi.