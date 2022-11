Cassano conferma: «Richarlison è una pippa. Il gol? Ha sbagliato lo stop»

«Siccome sono una persona che non rinnega niente, dopo quello che ho visto confermo che per me Richarlison è una pippa»

Richarlison protagonista assoluto del Brasile, ma non per tutti, soprattutto per Antonio Cassano. L’ex calciatore e ora opinionista sulla Rai per i Mondiali con la Bobo Tv, Antonio Cassano, ha infatti stroncato l’acrobazia dell’attaccante del Tottenham contro la Serbia nell’esordio mondiale dei verdeoro.

Già nei giorni scorsi, in maniera divertita, Cassano aveva definito una “pippa” l’attaccante in forza alla squadra di Antonio Conte, convocato dal ct Tite al posto di Firmino del Liverpool. Ora, dopo i due gol di Richarlison realizzati alla Serbia, Cassano conferma il giudizio: «Il Brasile ha 25 calciatori stupendi, ma gli manca una cosa sola. Siccome sono una persona che non rinnega niente, dopo quello che ho visto confermo che per me Richarlison è una pippa. L’acrobazia sul gol? La verità è che ha sbagliato lo stop e gli è venuta fuori quella rovesciata. Non c’entra niente con gli attaccanti brasiliani e poi ha fatto un gol a porta vuota».

Il gol di Richarlison è valso il 2-0 nella vittoria del Brasile contro la Serbia nella prima partita del Gruppo di Qatar 2022. Seppur Cassano pensi che l’attaccante verdeoro non sia degno di giocare nella Nazionale, il gol è spettacolare vista la difficoltà dell’acrobazia fatta da Richarlison.