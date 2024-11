Napoli, trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra per Raspadori

Oggi ha svolto terapie, come Zielinski. Recuperati Politano e Juan Jesus. Allenamento personalizzato in palestra per Kvara. Risentimento muscolare per Dendoncker

Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma domani alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico tattico. Raspadori ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell’allenamento di ieri. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo. Per Gollini lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Terapie per Zielinski.

Raspadori resta a Napoli. Si adatterebbe bene al 4-2-3-1 di Pioli (Gazzetta)

Il mercato estivo del Napoli sarà movimentato soprattutto per l’attacco con Osimhen pronto a partire e Simeone in cerca di più spazio altrove. Alla fine a rimanere sarà Raspadori, quello che è sempre stato visto non adatto al ruolo di punta.

Lo scrive la “Gazzetta dello Sport“:

“L’ultimo a resistere potrebbe essere proprio colui che, dei tre attaccanti centrali, è stato ritenuto il meno adeguato a fare la prima punta. In un reparto avanzato che quasi certamente perderà sia Osimhen sia Simeone, l’unico a rimanere dovrebbe essere Giacomo Raspadori. Un talento in cui Aurelio De Laurentiis e il resto della dirigenza ripongono la massima fiducia, tanto da investirci 35 milioni di euro due anni fa, nonostante una presenza che raramente ha goduto di stabilità, per modalità di impiego e continuità. Si è sempre ispirato ad Aguero perché il modello di calciatore è simile, eppure soltanto Spalletti è riuscito a renderlo efficace in quella zona di campo. Una posizione occupata normalmente dal centravanti nigeriano, il cui rendimento è impareggiabile rispetto alle alternative“.

