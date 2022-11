Richarlison: «Quando mi ritiro mi compro un’isola per starci con tante donne»

L’attaccante del Tottenham scherza con i fan facendo riferimento alla famosa foto di Ronaldinho, ma in Brasile non la prendono bene

Cosa farà Richarlison quando appenderà gli scarpini al chiodo e lascerà il calcio giocato? Il suo desiderio è comprare un’isola e portarci tante donne. Sull’esempio di Ronaldinho.

L’attaccante del Tottenham lo ha dichiarato in uno scambio di domande con i fan, che intendevano soddisfare un po’ di curiosità sul loro beniamino. Al calciatore è stato chiesto proprio cosa farà quando si ritirerà dal calcio e lui ha risposto:

«Mi compro un’isola per starci con tante donne, come quella foto di Ronaldinho».

In Brasile si è scatenata la polemica per la frase scherzosa di Richarlison. L’attaccante è stato molto criticato, additato come un modello negativo per i giovani. Richarlison si riferisce alla famosa foto di Ronaldinho in piedi in una piscina dove ci sono cinque donne in tanga sdraiate ai suoi piedi con il sedere bene in evidenza.

«Era tutto uno scherzo in risposta a un amico. Mi ha mandato una foto che mostrava quanto stavo bene a Rio de Janeiro e io ho risposto con quell’immagine. Purtroppo poi è finita sui social e siccome sono un pubblico persona, sono state generate molte polemiche».