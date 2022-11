Bruno Fernandes “schifa” Ronaldo e quasi non gli dà la mano, il video è virale

Con l’intervista a Morgan Cr7 ha bruciato i rapporti col club i tifosi e anche i compagni. L’imbarazzo si trascina anche in nazionale

Con l’intervista-bomba a Piers Morgan Cristiano non ha rotto solo con il Manchester United e con i suoi tifosi, ma anche con i suoi compagni. Il video dell’incontro negli spogliatoi – freddissimo – con Bruno Fernandes è diventato subito virale.

via GIPHY

Bruno Fernandes non è solo suo compagno di squadra al Manchester United, è anche l’altra star del Portogallo in partenza per i Mondiali del Qatar.

Il filmato, diffuso dalla Federcalcio portoghese, mostra la stentatissima stretta di mano tra Fernandes e Ronaldo dopo che Fernandes entrando nello spogliatoio salutato già tutti. Si dirige al suo posto quasi senza guardare Ronaldo, il quale lo aspetta con la mano tesa. Alla fine gli si concede, e gli dice qualche frettolosa parola. Ronaldo sembra essere colto alla sprovvista, poi deluso.

Fernandes si allontana poi si volta e dice qualcos’altro. Poi si dedica a un compagno di squadra abbracciandolo calorosamente.