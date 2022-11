Manchester United sorpreso per le parole di Ronaldo, il club consulta il proprio legale

Secondo Sky Sport News il club inglese sta valutando le vie legali contro il portoghese. Nelle prossime ore poi è prevista una riunione

Non è ancora arrivata una decisione ufficiale del Manchester United per le parole taglienti di Cristiano Ronaldo rilasciate in un’intervista a Piers Morgan e anticipate ieri sera. Il campione portoghese ha affermato di sentirsi tradito dal club e di non avere rispetto per ten Hag perché il tecnico non ha rispetto per lui.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Sky Sport News, il Manchester United, è rimasto davvero sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo e per questo starebbe pensando a possibili provvedimenti legali. Ciò che ha dato maggiormente fastidio è stata la tempistica della pronuncia delle parole, con squadra e staff appena di ritorno dalla vittoria esterna ottenuta contro il Fulham.

Il club ha emanato un primo comunicato in cui ha spiegato che valuterà la propria risposta dopo che saranno stati stabiliti tutti i fatti.

«Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e continuare con slancio, convinzione e l’unione che si sta costruendo fra giocatori, manager, staff, fans».

Il club ha valutato l’iniziativa una mancanza di rispetto e per questo sta valutando le vie legali contro il portoghese. Nelle prossime ore poi è prevista una riunione per chiarire la situazione con il proprietario Glazer, il dg Arnold, i ds Arnold e Murtough, così come il tecnico Ten Hag.