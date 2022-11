Il compagno di Nazionale a Przewiedznik Sportowy: «Credo sia il miglior giocatore con cui abbia giocato. La paternità lo ha trasformato»

Bereszyński: «Zielinski è così bravo che quasi non sembra polacco»

Piotr Zielinski sarà al Mondiale in Qatar con la Polonia. Finora, in Nazionale, ha giocato 74 partite e segnato 9 gol. Ha all’attivo anche 13 assist. Per i compagni di Nazionale è un calciatore molto importante. Kamil Glik, ha recentemente dichiarato che chiunque, sia nel Napoli che nella Nazionale polacca, a domanda su chi sia il giocatore di maggior qualità tecnica risponderebbe indicando il centrocampista polacco.

«Giornalisti e tifosi forse lo valutano in modo un po’ diverso, perché vedono solo alcune sue partite, altri guardano solo quelle della Nazionale. Tuttavia, se chiedi a un giocatore del Napoli o a qualcuno della Nazionale chi è il più preparato tecnicamente, chi si sente meglio con la palla, quasi tutti risponderanno che Zielinski».

Bartosz Bereszyński è andato anche oltre, nelle lodi al centrocampista del Napoli. In un’intervista a Przewiedznik Sportowy, il difensore della Sampdoria ha detto che Zielinski è così bravo che è difficile credere che sia cresciuto in Polonia. Per lui è indubbiamente il miglior calciatore con cui abbia mai giocato. Bereszynski dichiara che a cambiare il centrocampista del Napoli è stata anche la paternità, che dà maggiori doti di leadership.

«Penso che in termini di pure abilità calcistiche sia il miglior giocatore con cui abbia mai giocato. C’è qualcosa di poco polacco in questo. Penso che abbia già una posizione tale a Napoli che si sente molto fiducioso e poi si traduce in campo. Si può anche vedere come è cambiato da quando è diventato padre. La paternità trasforma la vita. E si attivano qualità come la leadership e questo sarà solo un vantaggio per lui, perché ha delle capacità e ne siamo tutti consapevoli. Penso che darà a noi polacchi molta gioia, sia in Nazionale che nel calcio di club».