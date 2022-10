Sul CorSport. Oggi Napoli e Milan si godono i frutti di campagne acquisti acute, non umorali, in alcuni casi impopolari e inizialmente contestate

Dopo solo otto partite di campionato, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, le squadre in crisi sono quattro mentre in altre cinque c’è una comprensibile euforia. Le cinque sono Napoli, Milan, Atalanta, Lazio e Roma. Zazzaroni attribuisce il successo del Milan e del Napoli al mercato fatto in estate. Con Maldini e Giuntoli si sono affidate entrambe alla competenza, è su questo che hanno investito.

“Molto è spiegabile: durante l’estate le prime due hanno investito sulla competenza, il vaccino più efficace contro il virus che devasta i bilanci e qualche testa presidenziale, e si godono i frutti di campagne acquisti acute, non umorali, in alcuni casi impopolari e inizialmente contestate (sinceri complimenti alle coppie Giuntoli-Micheli e Maldini-Massara)”.

L’Atalanta ha tagliato con il passato e si è fidata delle “enormi capacità” di Gasperini.

“la sua concretezza è un valore, non a caso ha subìto 7 gol in meno rispetto allo scorso anno, quasi uno a partita”. “Dietro la brillante posizione in classifica della Lazio ci sono il secondo anno di Sarri e le intuizioni di Tare”, mentre la Roma “ha fatto di necessità virtù, migliorando in qualità attraverso le opportunità colte da Mourinho “grandi palle” e Pinto”.

Zazzaroni sottolinea un particolare curioso di questo avvio di campionato.

“un anno fa Napoli, Milan, Inter, Roma, Juventus, Lazio e Atalanta avevano segnato complessivamente 120 reti subendone 63; ora siamo a 99 contro 50. O gli attaccanti stanno attraversando un periodo di magra oppure gli allenatori sono ripartiti dalla base, la difesa”.