Violenza negli stadi in Francia: più di 200 i tifosi arrestati da agosto

Secondo quanto scrive Le Figaro, dall’inizio del campionato, in Francia, ad agosto, sono stati arrestati 211 tifosi per atti di violenza durante le partite. Più precisamente, 148 di questi arresti sono avvenuti nell’ambito di partite di campionato di Ligue 1 o Ligue 2. E altri 63 durante competizioni europee in territorio francese. In totale, sono quasi 100 arresti in più rispetto alla scorsa stagione (erano 113). I primi mesi della stagione 2021-2022 erano stati infatti caratterizzati da numerosi incidenti sugli spalti degli stadi della Ligue 1, dal lancio di ordigni pirotecnici all’invasione del prato, risse comprese.

Il capo della Divisione nazionale per la lotta al teppismo (DNLH), Thibaut Delaunay, denuncia: