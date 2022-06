Violenza negli stadi, la lega francese non sa più che fare e si affida al criminologo

L’LFP ha chiesto un rapporto a Alain Bauer, un noto “esperto” che però viene adesso criticato anche dai colleghi: “Non ha competenze su questo”

In Francia il calcio è diventato un caso di studio per criminologi. All’inizio del mese, al termine della stagione definita da incidenti senza precedenti per continuità e violenza negli stadi francesi, Vincent Labrune, il presidente della Professional Football League (LFP) ha annunciato in assemblea generale di aver affidato ad Alain Bauer una missione: scrivere un reportage dedicato alle violenze ultras. “Per migliorare le condizioni di sicurezza negli stadi e risolvere il problema dei tifosi”, ha detto.

Presentato come “esperto indipendente” da Vincent Labrune, Alain Bauer è un noto criminologo, uno dei più conosciuti in Francia, regolarmente invitato in tv.

Ovviamente la cosa ha scatenato un po’ di polemiche in Francia. Ronan Evain, direttore generale dell’associazione Football Supporters Europe (FSE) ha detto “che si pone la questione della competenza in materia di questo esperto. Alain Bauer sta solo sfruttando l’effetto ‘visto in TV’. È anche molto bravo a fare rete. Mi sembra del tutto lunare e arcaico che venga a consigliare e valutare il lavoro dei responsabili della sicurezza“. E così Kilian Valentin, portavoce dell’Associazione nazionale dei sostenitori (ANS), che riunisce una quarantina di gruppi di tifosi in Francia: “La sua nomina non ha senso. Non è assolutamente né competente né legittimo su questi argomenti”.

Per un “collega” criminologo che ha parlato a L’Equipe in maniera anonima Alain Bauer “è un teorico del palcoscenico”. La sua personalità è divisiva: “Può scatenare antagonismo o un sostegno molto forte”, riassume Édouard Verny, vicedirettore dell’Istituto di criminologia e diritto penale di Parigi (ICP).

In ogni caso in Francia la situazione stadi è fuori controllo. Il presidente della LFP ha detto: “Mi piace molto il fervore positivo degli ultras, ma oggi ci sono criminali nei nostri stadi. Dobbiamo cacciarli”.