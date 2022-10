Verso Liverpool Napoli: Klopp dovrà fare a meno di Robertson

Domani si gioca Liverpool-Napoli. Secondo LiverpoolEcho ad occupare la fascia sinistra ci sarà uno tra: Ramsay, Tsmikas oppure Minler.

Non è certamente un momento facile per Jurgen Klopp ed il suo Liverpool. I Red’s sono reduci dalla sconfitta interna contro il Leeds in rimonta per 1-2. Domani ci sarà Liverpool-Napoli valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League e Klopp ha tantissimi problemi nel reparto difensivo. In particolare mancherà il terzino scozzese Robertson.

Secondo il portale LiverpoolEcho ad occupare la fascia sinistra ci sarà uno tra: Ramsay, Tsmikas oppure Minler. Sempre secondo il portale, il Liverpool potrebbe apportare delle modifiche strutturali prima della partita contro il Napoli. Klopp potrrbbe passare dallo storico 4-3-3 al 4-2-3-1 coinvolgendo Thiago ed Henderson a fare da centrocampisti davanti la difesa. La novità più grande potrebbe essere quella di Carvalho a fare il puro 10 della squadra. Il centrocampista portoghese è un nuovo acquisto del Liverpool e potrebbe rivelarsi una spina nel fianco nella difesa del Napoli.

Ad agire da prima punta nella squadra inglese potrebbe essere uno tra Roberto Firmino e Darwin Nunez. Roberto Firmino ha preso parte a tutte le ultime sei partite dei Red’s e sette delle nove partite di ottobre. Il Liverpool ha bisogno assolutamente di una vittoria per centrare la prima posizione nel gruppo che consentirebbe alla squadra di Klopp di trovare nel prossimo turno squadre più abbordabili.

Il Liverpool nella gara d’andata al Maradona ha perso per ben 4-1 ed è chiamato a vincere con più di 3 gol di scarto contro il Napoli. La stagione dei Red’s è iniziata malissimo e le tante sconfitte in campionato stanno pregiudicando il cammino della squadra. Al momento il Liverpool occupa la nona posizione in classifica con soli 16 punti in 12 partite.