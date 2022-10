Klopp criticato dal tecnico del Newcastle: «Stia attento a come parla»

Alla vigilia della partita contro il Manchester City, Jurgen Klopp aveva rilasciato alcune dichiarazioni polemiche verso alcuni club “finanziati dai milioni che derivano dal mercato del petrolio“, che secondo il tecnico del Liverpool «possono fare ciò che vogliono sul mercato», senza che nessuno li controlli, senza un tetto di spese da rispettare, senza che vengano puniti per violare le regole del fair play finanziario. Il tecnico tedesco, fraintendendo alcune dichiarazioni dei dirigenti del Newcastle, ha fatto sarcasticamente i complimenti a tutti questi club per dei comportamenti che ha velatamente – ma nemmeno troppo – definito antisportivi.

Non s’è fatta attendere la risposta di Howe, allenatore del Newcastle, che ha accusato Klopp di essere «impreciso» e che l’ha invitato pubblicamente (più che un invito, sembrava un avvertimento) a «fare molta attenzione» a straparlare delle spese dei club mega-ricchi, che il Manchester City ha definito al confine con la xenofobia. Le dichiarazioni di Howe.

Howe insiste.

Howe si è tolto un po’ di sassolini con Klopp. Che l’altra sera, durante la partita tra Liverpool e City, è stato espulso per un comportamento irrispettoso verso gli arbtitri.

«Quando sono in panchina sono consapevole del fatto che il mio atteggiamento è sotto gli occhi milioni di persone, in particolare di bambini, dunque serve lo spirito giusto, non bisogna perdere la pazienza il controllo, né essere aggressivi. Avere un comportamento corretto non significa non voler vincere a tutti i costi. Non bisogna perdere mai la disciplina. Va fatto anche per i calciatori: se non sono in grado di controllare le mie emozioni, come potrei essere in grado di aiutare loro?»