Alvaro Fernandez ha battezzato fuori un lentissimo tiro-cross di Cömert e s’è lasciato infilare. Punto insperato per Gattuso che in trasferta ha difficoltà

È il 96esimo, il Valencia è vicino alla terza sconfitta consecutiva in trasferta, stavolta in casa dello sfortunato Espanyol. In uno degli assalti finali della squadra di Gattuso, però, il pareggio è arrivato nel modo meno atteso: Cömert ha fatto una specie di tiro cross, lentissimo. Sembrava una palla buttata, più una ribattuta che un tentativo a rete. Il dettaglio è che Alvaro Fernandez, il portiere dell’Espanyol, ha battezzato il pallone fuori e si è lasciato infilare in una maniera che definire goffa è poco. Il Valencia trova un gol insperato, esulta l’ex tecnico di Milan e Napoli.

Il video, su Youtube:

Un punto è arrivato, dunque, e piuttosto casualmente a dire il vero. Non basta per rassicurarsi. Il tema è che lontano dal Mestalla il Valencia di Gattuso ha difficoltà. Marca qualche giorno fa fece notare che non è una novità per la carriere dell’allenatore calabrese: quando allenava nelle categorie inferiori, i migliori risultati in trasferta Rino li ha fatti col Palermo, quando vinceva appena una partita su quattro. Gli è andata meglio quando ha allenato il Milan – 15 vittorie su 42 – ma soprattutto il Napoli, dove ha vinto il 55% delle partite lontano dal San Paolo-Maradona. Con l’arrivo in Spagna, Gattuso si sta confrontando con un certo mal di trasferta, che probabilmente sperava di aver superato. Evidentemente, non è ancora così. C’è ancora molto lavoro da fare.

Il pareggio di oggi porta il Valencia al nono posto. 10 punti in 7 partite, pochini. L’Espanyol invece è sedicesimo, ha fatto solo 5 punti ed è pericolosamente vicino alla zona calda.