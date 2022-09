A 6 giorni dalla vittoria col Celta, in casa, il tecnico è tornato sulla precedente trasferta persa. Il quotidiano spagnolo: “dopo 150 ore ne ha parlato ancora!”

Gennaro Gattuso è ossessionato dalla mancanza di risultati del Valencia in trasferta: al momento, infatti, fuori casa il tecnico italiano non ha mai vinto. Lo scrive Marca, raccontando che a distanza di sei giorni il tecnico è tornato sulla sconfitta fuori casa contro il Rayo. Insomma, 150 ore dopo, dopo aver vinto un’altra partita in casa, contro il Celta, Gattuso ha parlato della sconfitta precedente.

Marca ripercorre la carriera di Gattuso da allenatore e il numero di partite vinte in trasferta con le squadre che ha allenato, dal Sion al Palemro, dall’Ofi Creta al Pisa, dal Milan al Napoli.

Nelle categorie inferiori non è andata bene: il miglior bagaglio di vittorie in trasferta è arrivato col Palermo: una partita vinta su quattro dirette in panchina. Molto meglio con le squadre di élite, Milan e Napoli, dove ha vinto un alto numero di partite, soprattutto con il Napoli.

“Ma con il salto nell’élite tutto è cambiato. Con il Milan e con il Napoli. Due grandi squadre, ma che gareggiano in un campionato come la Serie A dove è difficile vincere fuori casa, e con cui ha ottenuto i numeri migliori. Con il Milan ha giocato 42 partite di cui 15 vinte. Ciò rappresenta una percentuale di vittorie del 35,7%. O una su tre. Mentre il Napoli ha giocato 38 trasferte e ne ha vinte 21. Una percentuale del 55%”.

Con il Valencia, su questo fronte va malissimo e a Gattuso dà fastidio.

“Lo ha confermato una settimana dopo aver giocato contro il Rayo. Una volta che ha giocato contro il Celta, l’italiano ha sollevato improvvisamente la questione, che si suppone lo infastidisca: “Abbiamo giocato due partite in trasferta, ma è difficile. Ora abbiamo vinto ma dobbiamo migliorare quando si va a giocare fuori” , ha sottolineato 150 ore dopo! E dopo aver battuto il Celta”.