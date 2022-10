The Athletic: il calciatore di Premier arrestato per stupro, è ancora in libertà

Al famoso calciatore, si cui non si può conoscere l’identità, è stata ulteriormente prorogata la cauzione e continua a giocare col suo club

The Athletic riprende oggi la notizia del calciatore internazionale della Premier League che è stato arrestato a luglio nella zona nord di Londra con l’accusa di stupro.

Dell’atleta, per questioni di privacy e di indagini non si conoscono le generalità, solo che ha poco meno di 30 anni ed è di fama internazionale. Secondo alcuni documenti della polizia locali, riportati da The Athletic

“Mentre era in custodia, è stato ulteriormente arrestato con l’accusa di due episodi di stupro che sarebbero stati commessi nell’aprile e nel giugno del 2021 ai danni di un’altra donna di 20 anni”.

Per questi due episodi però il calciatore non può essere perseguito

“Nessun ulteriore provvedimento sarà intrapreso in relazione al presunto reato nel giugno 2021 perché la normativa in materia non era ancora entrata in vigore nel momento in cui si sarebbe verificato”.

La cauzione è stata prorogata

“L’uomo è stato rilasciato su cauzione fino a una data all’inizio di ottobre, ma da allora la sua cauzione è stata ulteriormente prorogata”.

Il club non lo ha sospeso.

Il calciatore, precisa il giornale, continua a giocare per il suo club mentre Mason Greenwood , che è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione, e ulteriormente arrestato per aggressione sessuale e minacce di omicidio, è stato sospeso dal Manchester United.