Un calciatore della Premier, di fama internazionale, arrestato a Londra per sospetto stupro

Lo scrive il Telegraph. Ha poco meno di 30 anni e dovrebbe giocare i Mondiali. Accusato da una ventenne. Il club non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Il Telegraph lancia la bomba: un calciatore internazionale della Premier League è stato arrestato nella zona nord di Londra con l’accusa di stupro. Il calciatore ha poco meno di 30 anni ed è di fama internazionale. Il suo nome non può essere fatto per motivi legali. È stato preso in custodia dalla polizia e dovrà essere interrogato sulle accuse mosse nei suoi confronti da una ragazza di circa vent’anni.

Scotland Yard ha confermato che il giocatore è stato preso in custodia nelle prime ore di oggi. Il club è stato informato ma non vuole commentare.

Il presunto stupro sarebbe avvenuto a giugno 2022. L’arresto è avvenuto a Barnet, nord di Londra.

Non è chiaro – aggiunge il Telegraph – se il calciatore potrà giocare le amichevoli. La Premier comincerà il 5 agosto, il giocatore dovrebbe giocare i Mondiali.