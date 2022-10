Sul Secolo XIX. Cori minacciosi all’esterno dello stadio: “Non uscite da qua”. Poi i tifosi sono andati via: “ce ne andiamo noi, perché voi non avete le palle”

La Sampdoria vive ore difficili. Ieri il club ha esonerato Marco Giampaolo dopo la sconfitta contro il Monza. I tifosi hanno contestato duramente la squadra. Il Secolo XIX racconta le tre ore di assedio all’esterno dello stadio.

Il numero di tifosi della Sampdoria si è andato ingrossando con il passare del tempo: tra loro non solo ultras ma anche tifosi normali, scrive il quotidiano genovese, “papà con bambini, donne”.

“C’era ancora la luce, quando di fronte alla discesa che porta negli spogliatoi del Ferraris sono partiti i primi cori “non uscite di qua”, perché l’intenzione era quella di non muoversi di lì fino a quando non fosse uscita la squadra”.

“E c’era invece buio, quando il pullman, attorno alle 20.15 è riuscito finalmente a lasciare il Ferraris, ma solamente perché qualche minuto prima erano stati i tifosi stessi a sfilarsi, “ce ne andiamo noi, perché voi non avete le palle”. Il pullman scortato da diversi blindati della polizia, in un mestissimo corteo illuminato dai lampeggianti blu, ha raggiunto l’Ac Hotel, dove i calciatori avevano parcheggiato le auto private con le quali sono poi rientrati a casa. Ma nei prossimi giorni prevedibilmente polizia e carabinieri terranno d’occhio il Mugnaini, perché Giampaolo ha pagato per tutti, ma la squadra blucerchiata ne esce malissimo da questo avvio di campionato. E Quagliarella che va a chiamare i compagni per portarli sotto la Sud, alzando le braccia per scusarsi, a testa bassa, è ormai una scena che non ha nessun valore”.