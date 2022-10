Lobotka, pronto il rinnovo fino al 2028

Lo scrive Calciomercato.it. L’incontro decisivo e la firma la settimana prossima. Con Gattuso era un oggetto misterioso, con Spalletti è indispensabile

Lobotka e il Napoli fino al 2028. L’incontro decisivo la settimana prossima che dovrebbe concludersi con la firma dello slovacco che allungherebbe di altri tre anni il suo contratto. Di fatto resterebbe a vita al Napoli. Lo scrive Calciomercato.it a firma Marco Giordano.

Lobotka è arrivato a Napoli nella sessione invernale della stagione 2019-2020, si era appena insediato Gattuso al posto di Ancelotti. Il regista slovacco arrivò insieme con Demme, Petagna, Politano, Rrahmani. Lobotka arrivò dal Celta Vigo.

L’inizio fu terribile. Lobotka non entrò mai nel cuore di Napoli. La sua condizione fisica era a dir a poco approssimativa, possiamo dire anche impresentabile visto che parliamo di un calciatore professionista. A Napoli si ironizzava non poco su di lui. E quando, con l’arrivo di Spalletti al posto di Gattuso, cominciarono a rimbalzare i propositi del tecnico di Certaldo, ce ne fu uno che provocò ilarità in città: voglio fare di Lobotka il perno del mio Napoli. L’allenatore toscano lo voleva già quando era all’Inter. Ha un occhio particolare per questa tipologia di calciatori, a Roma esaltò il cileno Pizarro al fianco di De Rossi. Arrigo Sacchi lo ha paragonato a Zoratto calciatore non appariscente del Parma di Nevio Scala. Lobotka ci sembra più forte.

Ovviamente aveva ragione Spalletti. Oggi nessun tifoso del Napoli rinuncerebbe a lui. Con Anguissa forma una delle coppie più solide e meglio assortite di centrocampo del campionato italiano. E i tifosi hanno smesso di ironizzare.

Come scrive Calciomercato.it

‘Lobo’ è quel giocatore che rincorre, sradica palloni, li pulisce e li rifinisce. Quando serve smista a pochi metri sempre con una precisione altissima (nella gara con la Cremonese siamo sopra il 96% di precisione). Oppure, prende palla, apre lo spazio e cerca il compagno nella trequarti avversaria. Tutto con una continuità disarmante, con una forma fisica eccellente, con una lucidità disarmante.