A Sky: «È chiaro che è stato un gran risultato. Hanno giocato un gran calcio, hanno pressato sempre, hanno provato a far gol in qualsiasi momento della partita»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport dopo Ajax-Napoli 1-6.

«Mi arrivano i messaggi giusti, non è che una partita possa cambiare la vita».

Sono tre partite che hanno dato segnali importanti. Il Napoli non aveva mai infilato tre vittorie consecutive in Champions, siete in testa e avete ancora margini di miglioramento.

«Abbiamo fatto una buona partita, quello che conta è sempre la prestazione. Se in campionato non avessimo vinto, domenica ci sarebbero montate tutte addosso. Ti ritrovi quinto in una partita soltanto. E’ bello viverlo, ma appena finisce questa partita si inizia a pensare alla successiva, perché se non fai tre punti in quella, ci sono squadre che vanno fortissimo in campionato, domenica troveremo una Cremonese che sarà una partita difficile, abbiamo fatto fatica, bisogna riorganizzare testa e muscoli. Poi è chiaro che questo è un gran risultato, hanno giocato un grande calcio, hanno pressato sempre, hanno provato a far gol in qualsiasi momento della partita, contro una s1uadra tostissima che sa giocare a calcio, va bene, dipende sempre dal valore del dirimpettaio che hai davanti e qui c’è roba di valore».

Domenica rientrerà Osimhen, Raspadori e Simeone hanno fatto benissimo.

«Se loro si allenano in maniera corretta c’è spazio per tutti, le partite sono talmente ravvicinate. Qualcuno ha tirato un po’ la carretta, ci sarà bisogno di sostituirne qualcuno, ma è tutta una conseguenza di come ci si allena, dei risultati che si fanno, delle partite che vengono fuori».

Non sembra che abbia vinto 6-1.

«Son contentissimo, ma c’è da rivincere la prossima perché se si perde l’ordine delle cose da fare ci rimani male e trovi più dura la prossima partita».