Spalletti: l’Ajax e il Napoli si somigliano, possesso e costruzione dal basso

A SportMediaset: «il Napoli dovrà essere moderno, non banale. Mi aspettavo un Napoli così forte? È l’etica del lavoro che fa la differenza»

Intervista di Spalletti a SportMediaset alla vigilia di Ajax-Napoli.

Ci assomigliamo molto, con l’Ajax, come modo di stare in campo. Quella che è la qualità di tutte e due le squadre è questa fase di possesso e costruzione dal basso. Bisognerà anche essere determinati ad andargli addosso quando non abbiamo palla per togliergli qualche possibilità e potenzialità.

L’atteggiamento.

Andiamo per vincere perché bisogna fare così, nella testa i calciatori devono avere cose corrette, si va ad essere moderni, non banali, non si va lì a far prendere le decisioni agli avversari sennò potremmo trovarci a fare passeggeri in giro per il campo con una squadra di questo livello. Si va a pensare dove si vuole andare, si va a cercare di ritagliarsi qualsiasi spiraglio che possa creare possibilità alla squadra.

L’elogio del tecnico dell’allenatore dell’Ajax: il Napoli è l’unica squadra italiana che gioca un calcio europeo.

Secondo me ce ne sono diverse di squadre italiane che giocano all’europea, il calcio italiano sta cambiando e sono d’accordo con Schreuder che stiamo migliorando e probabilmente domani sera, visto che lui è uno di quelli bravi a fare questo calcio, che impareremo ancora qualcosa. Però mi sembra che ce ne siano molte in Italia di squadre pronte a giocare a livello europeo.

Si aspettava di avere una squadra così forte?

Sono calcoli che non si fanno, si comincia a lavorare e si dà importanza a quella che è l’etica del lavoro giornaliero, è sempre lì lo sbocco e la possibilità di andare a fare grandi risultati, è da come ti comporti mentalmente in ogni singolo allenamento. Il Napoli ha bisogno di una rosa di titolari, ne abbiamo diversi che possono giocare molte partite nella nostra rosa, ci sta che ci siano siano due tre che giochino al posto di altri due tre.