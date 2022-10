Due pagine di confronto in vista della sosta: “Pioli si arrangia” e “cova il sorpasso”, “Spalletti teme le reazioni della piazza napoletana ai primi passi falsi”

La Gazzetta dello Sport è ottimista. Il Napoli, è vero, è primo in ogni classifica del globo terracqueo, ma – cari lettori – abbiate fiducia: per il sorpasso è solo questione di tempo. Sì, bravi eh Spalletti Kvara eccetera. Ma il Milan arde sotto le ceneri, sta per esplodere: arriverà alla sosta davanti a tutti. E’ il riassunto del confronto su due pagine firmato da Luigi Garlando che il giornale dedica alle due grandi favorite (mo sì) per lo Scudetto, in vista della sosta Mondiale.

Parlano più di tutto i tre “punti” chiave della sfida Scudetto, titolati così:

Traslitterando per il lettore non milanista:

1) Spalletti ha a disposizione una rosa forte e profonda, così son bravi tutti. Pioli si “arrangia” ma sta sempre lì.

2) Kvara è il migliore del campionato, è incontestabile. Ma… Leao “può andare oltre”. Attendere prego.

3) Il calendario del Napoli ora presenta i veri trabocchetti. Il Milan ne approfitterà

Molto bello il passaggio seguente:

“Pioli mira a passare il Natale in testa. Spalletti teme che i primi passi falsi e l’eventuale sorpasso possano guastare l’idillio in corso, in una piazza appassionata, dagli umori proverbialmente volubili. Vedi Meret, eroe contro Liverpool e Milan, e poi impallinato dai social al primo errore”.

Il futuro del Milan è tutto… rosa.